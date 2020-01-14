Рада сьогодні розгляне зміни Зеленського до Конституції щодо скасування адвокатської монополії і повноваження ВР

Про це йдеться в порядку денному пленарного засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Розглянути відповідний проєкт закону депутати запланували першим питанням у вівторок. Він передбачає вилучення положення частини четвертої статті 131-2 Конституції, згідно з якою виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді. Верховна Рада на початку вересня направила цей документ до Конституційного суду задля отримання висновку щодо його відповідності Основному закону держави. 1 листопада КС повідомив, що визнав цей законопроєкт конституційним.

Другим питанням порядку денного є розгляд законопроєкту №1028 "Про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)". Згідно з цією законодавчою ініціативою, Президент пропонує дозволити Раді для здійснення своїх повноважень створювати відповідні консультативні та дорадчі органи.

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Глава держави вніс його до парламенту як невідкладний наприкінці серпня 2019 року, а вже 3 вересня депутати включили його до порядку денного сесії і направили до КС. Наприкінці жовтня КС відпарив до ВР висновок про визнання законопроєкту №1028 таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції.

Так, стаття 157 передбачає, що Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. З іншого боку, статтею 158 визначено, що законопроєкт про внесення змін до Основного закону, який розглядався Верховною Радою і не був прийнятий, може бути поданий до ВР не раніше, ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроєкту. Водночас парламент протягом строку своїх повноважень не може двiчi змінювати одні й тi самi положення Конституції.

Після цього Верховна Рада має намір перейти до другого читання невідкладного президентського законопроекту №2589 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва". Цей документ передбачає до джерел фінансування спеціального фонду державного бюджету на 2020 рік кошти від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб із спрямуванням на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.

Водночас передбачається відповідно загалом і за спеціальним фондом державного бюджету збільшити надходження, видатки і граничний обсяг дефіциту на 2 млрд грн.

Також друге читання в парламенті має пройти проєкт закону №2318-1 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи", що передбачає об'єднання нової митниці в єдину юридичну структуру.

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На повторний розгляд із пропозиціями Президента в Раду у вівторок має бути винесений закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України" (№0970). У листопаді 2016 року п'ятий Президент Петро Порошенко ветував цей закон.

Окрім того, 14 січня ВР планує розглянути питання про дострокове припинення повноважень народного депутата. У порядку денному не вказано, про кого саме йдеться.