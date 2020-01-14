Скасування адвокатської монополії позбавить громадян права на професійний захист, - заступник голови Національної асоціації адвокатів Гвоздій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної асоціації адвокатів України, про це заявив заступник голови асоціації Валентин Гвоздій.

Йдеться про законопроєкт №1013, який вносить зміни до Конституції і скасовує виключне право адвокатів на представництво. Він внесений до проєкту порядку денного парламенту у вівторок, 14 січня, для попереднього схвалення.

"Національна асоціація адвокатів неодноразово, у тому числі у Конституційному суді, відстоювала право громадян на професійний захист. Після прийняття законопроєкту № 1013 громадян України в судах захищатимуть некваліфіковані аматори, які, здебільшого, не тільки не мають фахової юридичної освіти, але й не мають уявлення про систему і засоби українського права, а особу, яка оманним шляхом під приводом надання послуг правового захисту витягнула з пенсіонера, багатодітної матері, особи з інвалідністю і зникла, неможна буде притягнути до відповідальності", - зазначив він.

Він додав, що "запропоновані зміни суперечать Конституції України та грубо порушують права людини, адже у самій Конституції, у статті 131-2 зазначено, що для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. В чинному законодавстві передбачені абсолютно дієві і ефективні механізми й інструменти забезпечення цього права, в тому числі коштом державного бюджету – для вразливих груп громадян".

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За його словами, такі зміни ризикують знищити взагалі систему правосуддя в Україні. Гвоздій від імені адвокатури України закликає народних депутатів дуже зважено поставитися до законопроєкту №1013.

"Нагадаю, 5 суддів Конституційного суду висловили окремі думки стосовно цієї законодавчої ініціативи. Це свідчить про те, що такі зміни до Основного закону є багато в чому передчасними і нелогічними. Лише 3 роки тому було запроваджено так звану адвокатську монополію і Конституційний суд вітав цю зміну. А тепер КСУ так само вітає скасування цієї поправки. Цей політичний і юридичний парадокс, який робить права людини заручником певної кон’юнктури", - підкреслив він.

Гвоздій додає, що законопроєкт №1013 ставить під загрозу виконання Україною міжнародних зобов’язань, адже внесення змін до Основного Закону у 2016 році стосовно виключного права адвокатів на представництво в судах було здійснено у повній відповідності до висновку Венеціанської Комісії.

Нагадаємо, що дискусії навколо президентської ініціативи про скасування так званої адвокатської монополії не припиняються. Нещодавно Конституційний суд нарешті представив свій висновок щодо відповідності запропонованої президентом правки нормам Конституції, проте до єдиної думки судді так і не прийшли. П'ять суддів КС представили 5 окремих думок, а це значить, що ініціатива досить спірна і судді, котрі розглядали питання скасування адвокатської монополії, не змогли прийти до спільного рішення.