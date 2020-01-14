Втрата ВВП, згортання офісів ІТ-компаній і посилення умов для бізнесу, - Амелін про наслідки ухвалення законопроєкту 1210

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього", директор програми "Економіка" Анатолій Амелін, передає Цензор.НЕТ.
"Знаєте, як загубити економіку України одним законопроєктом? Все просто:
- Об'єднати всі забаганки Мінфіну, податкових консультантів (які заробляють на ускладненнях для бізнесу) з величезною кількістю технічних правок в один документ.
- Зробити документ на 580 сторінок порівняльної таблиці, прочитати який звичайному депутату (особливо зрозуміти його) не під силу.
- Увімкнути турборежим і заховати голову в пісок
Йдеться про Законопроєкт 1210", - написав він.
"Короткий перелік наслідків у тезах:
- -1% втрати ВВП (BEPS, КІК, зростання ренти щодо газу і ренти щодо руди) - Оцінка UIF, докладніше в річному прогнозі.
- Як Уряд планує вийти на 5% -7% на рік навіть не питайте більше)
- Згортання офісів ІТ-компаній з українськими резидентами
- включаються норми подвійного оподаткування.
- Якщо Ваша іноземна (наприклад, естонська) компанія отримувала прибуток і заплатила податки в іншій юрисдикції, то як її український власник зобов'язаний ще раз заплатити 18% з отриманого прибутку (ст. 170.13)
- Як Вам перспективи цифрової економіки України?)
- Посилення умов ведення бізнесу порівняно з іншими юрисдикціями.
- Неадекватне (в межах світової практики і взятих зобов'язань) посилення контролю розмиття податкової бази
- BEPS - це про протидію розмиттю податкової бази. Всього 15 рекомендацій закриття дірок у податку на прибуток.
- Із 15 рекомендацій Україна взяла на себе зобов'язання імплементувати 4 позиції 5, 6, 13, 14 (13-й пункт уже на 25 сторінках у ПК прописаний і не дав ЖОДНОГО ефекту)
- Але Цей законопроєкт імплементує понад 8 позицій (питання, який ефект ми очікуємо і для кого?)
- Ось навіть Ernst & Young підготував звіт про те, що правила BEPS застосовуються усіма по-різному і їхні правила потребують перегляду. Україна ж як сліпий слон продовжує бігти до обриву
- Зростають ризики неправомірного коригування податківцями Вашого фінансового результату (п. 140.5.17).
Цитата: "фінансовий результат для оподаткування збільшується на суму витрат, зазнаних платником податку на користь нерезидентів, якщо такі операції не мають ділової мети".
- Ви готові до такого повороту і суб'єктивної оцінки українських чиновників?
- З'явиться дискримінація іноземних інвесторів, курсові різниці яких стануть базою оподаткування (ст. 140.5.15).
- Ну не дебіли?
- Стаття 21.4 вилучається (!), а саме вона вводила персональну відповідальність податківця, який кошмарить український бізнес.
- Як тобі Турборежим, Ілоне Маск?
- Стаття 44.9 дає право податківцям трактувати по-своєму норми закону БЕЗ НАСЛІДКІВ!
- Де можна записатися в податківці?))
- Статтею 198.8 вводиться оподаткування експортних операцій за ставкою 20% ПДВ від суми перевищення собівартості над ціною продажу, що є економічно невиправданим
- Стаття 252.20 підвищує ставку ренти на руду.
- Так, розумію, що це привіт Ахметову)
- Але чи не логічніше оподатковувати експорт або готову продукцію?
- І друге питання, падіння світових цін і згортання українськими металургами всіх інвестпрограм, скорочення персоналу разом зі зростанням ставок ренти як відіб'ється на ринку праці і надходженнях до бюджету? - Хтось у цій країні вміє оцінювати наслідки?
- Така ж ситуації за ставками стимулюючої ренти на видобуток газу. Ст. 252.20, 252.22
- Це в країні, що імпортує газ, ми підсилюємо фіскальне навантаження на свої ж газовидобувні компанії. Питання, чи стимулює прихід інвестора посилення фіскального поля? Відповідь Ви знаєте", - деталізував Амелін.
"На друге читання редакції законопроєкту ще немає. Ці коментарі до тексту проголосованої першої редакції. Можливо, щось зміниться, але якщо буде такий самий турборежим, як гадаєте, скільки бізнесменів помахають Україні і новій владі ручкою?" - резюмував він.