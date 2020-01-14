Втрата ВВП, згортання офісів ІТ-компаній і посилення умов для бізнесу, - Амелін про наслідки ухвалення законопроєкту 1210

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього", директор програми "Економіка" Анатолій Амелін, передає Цензор.НЕТ.

"Знаєте, як загубити економіку України одним законопроєктом? Все просто:

- Об'єднати всі забаганки Мінфіну, податкових консультантів (які заробляють на ускладненнях для бізнесу) з величезною кількістю технічних правок в один документ.

- Зробити документ на 580 сторінок порівняльної таблиці, прочитати який звичайному депутату (особливо зрозуміти його) не під силу.

- Увімкнути турборежим і заховати голову в пісок

Йдеться про Законопроєкт 1210", - написав він.

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"Короткий перелік наслідків у тезах:

-1% втрати ВВП (BEPS, КІК, зростання ренти щодо газу і ренти щодо руди) - Оцінка UIF, докладніше в річному прогнозі.

- Як Уряд планує вийти на 5% -7% на рік навіть не питайте більше)

Згортання офісів ІТ-компаній з українськими резидентами

- включаються норми подвійного оподаткування.

- Якщо Ваша іноземна (наприклад, естонська) компанія отримувала прибуток і заплатила податки в іншій юрисдикції, то як її український власник зобов'язаний ще раз заплатити 18% з отриманого прибутку (ст. 170.13)

- Як Вам перспективи цифрової економіки України?)

Посилення умов ведення бізнесу порівняно з іншими юрисдикціями.

- Неадекватне (в межах світової практики і взятих зобов'язань) посилення контролю розмиття податкової бази

- BEPS - це про протидію розмиттю податкової бази. Всього 15 рекомендацій закриття дірок у податку на прибуток.

- Із 15 рекомендацій Україна взяла на себе зобов'язання імплементувати 4 позиції 5, 6, 13, 14 (13-й пункт уже на 25 сторінках у ПК прописаний і не дав ЖОДНОГО ефекту)

- Але Цей законопроєкт імплементує понад 8 позицій (питання, який ефект ми очікуємо і для кого?)

- Ось навіть Ernst & Young підготував звіт про те, що правила BEPS застосовуються усіма по-різному і їхні правила потребують перегляду. Україна ж як сліпий слон продовжує бігти до обриву

Зростають ризики неправомірного коригування податківцями Вашого фінансового результату (п. 140.5.17).

Цитата: "фінансовий результат для оподаткування збільшується на суму витрат, зазнаних платником податку на користь нерезидентів, якщо такі операції не мають ділової мети".

- Ви готові до такого повороту і суб'єктивної оцінки українських чиновників?

З'явиться дискримінація іноземних інвесторів, курсові різниці яких стануть базою оподаткування (ст. 140.5.15).

- Ну не дебіли?

Стаття 21.4 вилучається (!), а саме вона вводила персональну відповідальність податківця, який кошмарить український бізнес.

- Як тобі Турборежим, Ілоне Маск?

Стаття 44.9 дає право податківцям трактувати по-своєму норми закону БЕЗ НАСЛІДКІВ!

- Де можна записатися в податківці?))



Статтею 198.8 вводиться оподаткування експортних операцій за ставкою 20% ПДВ від суми перевищення собівартості над ціною продажу, що є економічно невиправданим



Стаття 252.20 підвищує ставку ренти на руду.

- Так, розумію, що це привіт Ахметову)

- Але чи не логічніше оподатковувати експорт або готову продукцію?

- І друге питання, падіння світових цін і згортання українськими металургами всіх інвестпрограм, скорочення персоналу разом зі зростанням ставок ренти як відіб'ється на ринку праці і надходженнях до бюджету? - Хтось у цій країні вміє оцінювати наслідки?



Така ж ситуації за ставками стимулюючої ренти на видобуток газу. Ст. 252.20, 252.22

- Це в країні, що імпортує газ, ми підсилюємо фіскальне навантаження на свої ж газовидобувні компанії. Питання, чи стимулює прихід інвестора посилення фіскального поля? Відповідь Ви знаєте", - деталізував Амелін.

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"На друге читання редакції законопроєкту ще немає. Ці коментарі до тексту проголосованої першої редакції. Можливо, щось зміниться, але якщо буде такий самий турборежим, як гадаєте, скільки бізнесменів помахають Україні і новій владі ручкою?" - резюмував він.





