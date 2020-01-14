У держреєстрі судових рішень на добу "засвітився" дозвіл слідчим ДБР на вилучення копій секретних документів у справі про захоплення моряків, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Про це у своєму блозі на "УП" повідомив адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань.

"Слідчі ДБР Сергєєва, Роженко, Гульченко, Осетрова продовжують переховуватися, а тому мені не вдалося особисто вручити їм повістки про виклик до суду. Довелося здавати до ДБР (вхідні номери NN401-20; 402-20; 403-20; 404-20). Слідчим явно не подобається перспектива відповідати на питання про те, звідки багаторічний друг керівника президентського офісу отримує докладну інформацію про їхню діяльність у "справі моряків"", - зазначив адвокат.



Головань розповів, що днями в Єдиному державному реєстрі судових рішень буквально на добу з'явилися ухвали Печерського суду, якими слідчим ДБР була надана можливість вилучити копії секретних документів у "справі моряків".

"Зокрема, "розвідувальні донесення Головного управління розвідки Міністерства оборони України стосовно діяльності військ (сил) збройних сил РФ та прикордонної служби ФСБ РФ...". Зараз у реєстрі тих ухвал не знайти, вони незаконно приховані від українського суспільства. А від Портнова і його хазяїв у слідчих ДБР таємниць давно немає", - підкреслив Головань.

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Нагадаємо, 13 вересня ДБР почало допитувати 24-х українських моряків у справі про їхнє захоплення Росією біля Керченської протоки.

Екіпажі трьох українських кораблів - катерів "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу" були захоплені в полон російськими прикордонниками в листопаді 2018 року. Українців заарештували за звинуваченням у незаконному перетині кордону і вивезли до Москви.

Звільнити їх вдалося лише 7 вересня 2019 року в межах обміну з Росією за формулою "35 на 35", водночас кримінальні справи щодо них у Росії не закрито.





