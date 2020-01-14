Особливий статус Севастополя буде збережено в Конституції до деокупації Криму, - Кориневич

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє представник президента в АРК Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідна правка була внесена за зверненням Постійного Представника Президента України в АР Крим, яке було направлене Комісії з питань правової реформи від голови робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в листопаді 2019 року.

"Ми залишаємося на позиції, що жодне місто України не повинно мати спеціального статусу. Але допоки АР Крим та м. Севастополь є тимчасово окупованими територіями і обидва згадуються у резолюціях міжнародних організацій, і допоки статус Криму на рівні Конституції не змінено, видається за доцільне, з метою дотримання сталості позиції України на міжнародній арені, залишити м. Севастополь як окрему адміністративно-територіальну одиницю у Конституції України", - йдеться в повідомленні.

За його словами, незгадування Севастополя у Конституції України може призвести до пропагандистських тверджень держави-окупанта про те, що Україна "відмовилася" або "забула" про Севастополь.

Нагадаємо, раніше Кориневич заявив, що саме особливий статус Севастополя дозволив розмістити там військову базу іноземної держави, яку в подальшому використали для окупації півострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представництво президента в АРК звернулося до Apple через неправильне позначення окупованого Криму як частини РФ