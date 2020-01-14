Ексдиректора "Спецжитлофонду" викрили в зловживанні з нерухомістю: громаді Києва завдано збитків на 5,9 млн грн, - НАБУ

Як повідомляється на сайті НАБУ, ексдиректору інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, передає Цензор.НЕТ.

Дії підозрюваного завдали громаді Києва 5,9 млн грн збитку.

Повідомлення про підозру було оголошено 13 січня.

За даними слідства, колишній керівник комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення законодавства продав в 2015 році майнові права на 20 квартир у новобудові на Печерську за істотно заниженими цінами. В результаті громада Києва недоотримала 5,9 млн грн, що встановлено судово-економічними експертизами.

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Розслідування наведених фактів детективи здійснюють з березня 2018 року. Сьогодні вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Довідка. КП "Спецжитлофонд" здійснює функції замовника будівництва, залучення в установленому порядку інвестицій для фінансування будівництва житлового фонду.