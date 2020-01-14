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14.01.20 10:32

Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману. ДОКУМЕНТ

Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко направив депутатський запит до Офісу Президента щодо поїздки Президента України Володимира Зеленського до Оману.

Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману. ДОКУМЕНТ

Про це він повідомив на сторінці в мережі Faceboоk, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу дізнатися, хто саме організовував візит Зеленського в Оман? За чиїм запрошенням він туди полетів? Чи справді переліт Зеленського був чартерним рейсом? Хто оплатив переліт? Чому Президент України проживав у готелі The Ritz-Carlton? Хто оплачував проживання? Чекаємо на офіційну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

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Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману 01
Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману 02
Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману 03
Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману 04

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