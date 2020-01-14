Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману. ДОКУМЕНТ

Про це він повідомив на сторінці в мережі Faceboоk, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу дізнатися, хто саме організовував візит Зеленського в Оман? За чиїм запрошенням він туди полетів? Чи справді переліт Зеленського був чартерним рейсом? Хто оплатив переліт? Чому Президент України проживав у готелі The Ritz-Carlton? Хто оплачував проживання? Чекаємо на офіційну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео телефонував Зеленському, щоб дізнатися, що він робить в Омані, - Єлісєєв







