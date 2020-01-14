Зеленський підписав закон про боротьбу з рейдерством

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, метою закону є забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств в аграрному секторі економіки.

Також передбачається введення на законодавчому рівні дієвих запобіжників, які б унеможливили:

- неправомірне заволодіння землями, які використовуються сільськогосподарськими підприємствами, зокрема шляхом подвійної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, які використовуються ними.

- захоплення майна сільськогосподарських підприємств (будівель і споруд, сільськогосподарської техніки, врожаю, інших матеріальних активів);

- поглинання сільськогосподарських підприємств шляхом протиправного привласнення корпоративних прав (часток)

- протиправне припинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок необґрунтованого накладення арешту на майно та активи підприємств, силової протидії їх виробничої діяльності.

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Нагадаємо, відповідний закон Рада ухвалила 5 грудня 2019 року.