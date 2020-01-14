Нардепам підвищать зарплату приблизно на 3 тис. грн, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це сьогодні повідомив на відкритті пленарного засідання спікер парламенту Дмитро Разумков.

Разумков розповів, що у ЗМІ з'явилися повідомлення про значне підвищення депутатських зарплат - траплялися, за його словами, цифри до 100 000 грн. Він звернувся до апарату Ради і уточнив реальні параметри підвищення, яке пов'язане зі зміною прожиткового мінімуму.

Також Разумков згадав про повідомлення в ЗМІ щодо премій для керівників окремих держвідомств і міністерств, і закликав депутатів розпитати про підстави і розміри цих премій представників Кабміну на годині запитань до уряду.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зарплата депутатів Верховної Ради має становити від 70 до 100 тисяч гривень, якщо суспільство має більш високі очікування від нардепів, ніж було раніше.

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