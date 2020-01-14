Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
14.01.20 11:03

"Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В урядовому кварталі Києва відбуваються акції протесту проти відкриття ринку землі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники з транспарантами перекрили рух на вул. Інститутській, Грушевського, Липській у центрі Києва. Вони безперервно ходять через пішохідні переходи, тим самим не даючи проїхати автотранспорту. Це призвело до ускладнення руху транспорту в центрі столиці, а також до конфліктів мітингувальників з водіями автомобілів.

Також деякі мітингувальники зібралися під будівлею Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада оприлюднила законопроєкт про ринок землі до другого читання

Протестувальники вимагають не ухвалювати законопроєкт, який дозволяє продаж земель сільськогосподарського призначення.

Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 01
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 02
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 03
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 04
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 05
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 06
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 07
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 08
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 09
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 10
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 11
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 12
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 13
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 14
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 15
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 16
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 17
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 18
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 19
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 20
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 21
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 22
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 23
Вимагаємо референдум, - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100