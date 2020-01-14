"Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Мітингувальники з транспарантами перекрили рух на вул. Інститутській, Грушевського, Липській у центрі Києва. Вони безперервно ходять через пішохідні переходи, тим самим не даючи проїхати автотранспорту. Це призвело до ускладнення руху транспорту в центрі столиці, а також до конфліктів мітингувальників з водіями автомобілів.
Також деякі мітингувальники зібралися під будівлею Верховної Ради.
Протестувальники вимагають не ухвалювати законопроєкт, який дозволяє продаж земель сільськогосподарського призначення.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ