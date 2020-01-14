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14.01.20 11:06

Ліквідацію пошкоджень труби біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві завершать до завтрашнього ранку, - "Київтеплоенерго"

На оперативному ранковому пресбрифінгу Київтеплоенерго поінформувало ЗМІ про терміни усунення пошкодження магістрального трубопроводу на проїжджій частині за адресою вул.Антоновича, 176 поблизу ТРЦ "Ocean Plaza".

Ліквідацію пошкоджень труби біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві завершать до завтрашнього ранку, - "Київтеплоенерго"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київтеплоенерго".

"Ліквідацію пошкодження біля ТРЦ "Ocean Plaza" завершать за добу - вранці 15 січня", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що в понеділок увечері, 13 січня, біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Рятувальники винесли з маршрутного таксі, а також із тролейбуса, які стояли поряд, 7 осіб. Також рятувальники на руках винесли з будівлі ТРЦ "Оушен Плаза" 6 осіб.

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