Комітет Ради з питань зовнішньої політики очолить Мережко замість Яременка, - Арахамія

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Замість пані Венедіктової, ми визначилися, що це буде пан Костін. А з міжнародної політики - пан Мережко", - сказав Арахамія журналістам у вівторок.

Мережко (1971 р.н.) є депутатом-списочником від "Слуги народу". До висунення фракцією на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики був головою підкомітету цивільного та адміністративного законодавства правового комітету Верховної Ради. На момент обрання народним депутатом - професор кафедри права, Київський національний лінгвістичний університет.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Слуга народу" висунула кандидатуру Андрія Костіна на пост глави комітету Верховної Ради з питань правової політики.

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