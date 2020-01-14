Іран відправить чорні скриньки з літака МАУ до Франції, - представник судової влади Есмаїлі

Про це заявив представник судової влади Ірану Голамхоссейн Есмаїлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Європейську правду".
"Чорні скриньки також будуть відправлені у Францію для з’ясування усіх аспектів катастрофи", - сказав він.
Раніше французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації підтвердило участь у підготовці розшифровки бортових самописців. При цьому зазначалося, що сама розшифровка буде вестися на території України.
Повідомлялося, що представник слідчої групи Ірану у справі катастрофи літака МАУ найближчими днями прибуде до України, щоб визначити, чи підходить українська лабораторія для розшифровки чорних скриньок літака.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.