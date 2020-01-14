У п'ятницю запитаємо Гончарука публічно, чому в найбіднішій країні Європи чиновники отримують такі високі зарплати, - Верещук

Про це Верещук заявила журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Повернуся до заробітних плат заступників міністрів, (топменеджери. - Ред.) "Укрпошти", "Укрзалізниці", наглядових рад. Люди, це неправильно. Люди, треба щось робити. Я про це говорю з першого дня. Я не чула про голову ЦВК, про членів ЦВК, зробила відповідні депутатські звернення, звернулася до пана прем'єр-міністра безпосередньо. Я знаю, що він підписує відповідні постанови, і він піднімає включно і заступникам міністрів, і міністрам заробітну плату. Зараз у мене немає жодної відповіді", - сказала Верещук.

"Зараз дійшло до того, що в п'ятницю на Годині запитань до уряду ми будемо питати публічно прем'єр-міністра Гончарука: як так сталося, що в найбіднішій країні Європи ми отримуємо (високі. - Ред.) заробітні плати (ми - я кажу про керівників державних підприємств, які є збитковими). ​​Я щось почула, або прочитала і хотіла б ще раз обговорити це з прем'єр-міністром, що, виявляється, що вони прив'язали до зростання ВВП? А що має зріст ВВП? А чому ми не прив'язали пенсію до зростання ВВП? А заробітні плати вчителів, чому ми не прив'язали до нього?" - додала вона.

Читайте також: Після реформи оклади в Офісі генпрокурора виросли в 4 рази, прокурор отримує майже 29 тисяч гривень, - пресслужба

Верещук вважає, що зростання ВВП не може бути поясненням для підвищення зарплат чиновникам.

"Президент України, ще раз підкреслюю, отримує 28 тис. гривень на місяць. Чи не соромно тим людям, які сьогодні собі премії виписують по 250 тис. Вони вважають, що вони заробили і зробили більше, ніж президент України?", - сказала нардепка.