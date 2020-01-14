З Ріфом (Антоненком) ми досі не знайомі. З Кузьменко познайомилися у вересні 2019-го, - Дугарь

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"З Ріфом ми досі не знайомі. З Юлією Кузьменко (також підозрювана у справі Шеремета. - Ред.) познайомилися 24 вересня 2019 року. У квартирі Інни Грищенко був обшук, я була там пойнятою, якраз з’їхалися усі - і волонтери, і добровольці - і ми зустрілися", - повідомила Дугарь.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".