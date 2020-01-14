Найманці РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Після 10-ї години ранку російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Луганському напрямку.

Зі станкових протитанкових гранатометів противник протягом 20 хвилин обстрілював опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил поблизу Луганського.

А по позиціях українських воїнів біля Оріхового окупанти випустили 18 мін 120-го калібру і вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

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В останньому випадку, з огляду на тривалість і потужність обстрілу, українські воїни були змушені придушити ворожу активність вогнем зі штатного піхотного озброєння.

За наявною інформацією, втрат унаслідок обстрілів з нашого боку немає.