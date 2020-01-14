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14.01.20 13:19

Рада попередньо схвалила законопроєкт про скасування адвокатської монополії

Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)".

Рада попередньо схвалила законопроєкт про скасування адвокатської монополії

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За проголосували 295 народних депутатів.

Нагадаємо, раніше депутати 337 голосами направили відповідний законопроєкт №1013 у Конституційний Суд для надання висновку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування адвокатської монополії позбавить громадян права на професійний захист, - заступник голови Національної асоціації адвокатів Гвоздій

Текстом законопроєкту №1013 пропонується внести зміни до Конституції України і викласти в новій редакції статтю 131-2, а також видалити підпункт 11 пункту 16-1 розділу ХV "Перехідні положення". Таким чином, дійсна на сьогодні норма щодо представництва інтересів фізичних та юридичних осіб в судах виключно адвокатами у всіх видах судочинства скасовується. Пропонується залишити тільки захист адвокатами від кримінального обвинувачення. Тобто, законопроєктом №1013 пропонується надати можливість будь-якому громадянину надавати право захисту іншої особи, зокрема, бути його представником у суді.

Раніше Національна асоціація адвокатів України закликала Зеленського і Раду зняти з розгляду законопроєкт про скасування адвокатської монополії.

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