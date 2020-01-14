Під час обшуку у Пуми (Грищенко) я була понятою. Там мене "змалювали" як таку, що ідеально підходить для обвинувачення, - Дугарь

Про це сама Дугарь розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Шматок розмови про цю сумку і телефони, який був оприлюднений на брифінгу, - абсолютно вирваний з контексту. Та розмова тривала протягом 40 хвилин, а то й години", - зазначає Дугарь.

За її словами, обшук у неї на робочому місці, який передував цій розмові, відбувся після того, як вона побувала понятою на обшуку у волонтерки Інни Грищенко (Пуми), що проходить у справі про замах на бізнесмена в Івано-Франківській області в 2018 році.

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"Спочатку був обшук у Пуми, де я була понятою. Потім, ймовірно, мене там "змалювали": військова, ідеально підходить. І тоді вже у мене був перший обшук - обшук у справі, за якою зараз проходять Влад та Інна Грищенки. Обшук відбувся безпосередньо на моєму робочому місці у військовій частині. Підозру мені не висували - формулювання було на кшталт "можливо, може бути причетна" ... І якраз після цього обшуку відбулася оприлюднена розмова - про те, що якби вони прийшли до мене на квартиру, то в будь-якому випадку пов'язали б мене з тим невдалим замахом на бізнесмена з Івано-Франківської області", - розповіла Дугарь.

Вона також вважає, що роздруківка цієї розмови має бути повною.

Повний текст інтерв'ю з Яною Дугарь читайте тут.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.