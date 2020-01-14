Закон про медіа урегулює діяльність анонімних телеграм-каналів, - Євгенія Кравчук

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, хто стоїть за політичними анонімними телеграм-каналами, Кравчук заявила, що "прізвищ у нас немає, ми також намагалися зрозуміти".

"Знайти, хто це, можуть або спецслужби, або вирішити законодавчо. Ми, до речі, це постараємося вирішити законодавчо, наскільки це в наших силах. Ми якраз подаємо закон про медіа, і там вказано, що не може бути анонімних медіа, тобто медіа з непрозорою структурою власності", - повідомила нардепка.

Кравчук також пояснила, як цей закон може врегулювати діяльність телеграм-каналів.

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"Я не можу сказати, що це точно так ефективно запрацює, тому що це теж залежить від адміністрації телеграма, представництва якого, як ви знаєте, в Україні немає. Вони дуже складно йдуть на контакт, на відміну від, наприклад, фейсбуку, з представниками якого ми постійно зустрічаємося, і ютуб. Як онлайн-платформи загального доступу вони теж будуть прописані в цьому законі. Тобто окремі телеграм-канали за визначенням українського законодавства будуть вважатися медіа. Медіа не можуть існувати без структури власності. Тобто якщо це телеграм-канал "Вася Пупкін", то треба розуміти, що цим каналом його власник є, умовно кажучи, Василь Іваненко. За законодавством, органом, який може звертатися до медіа, є Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, але у неї будуть більш розширені повноваження. Тобто Нацрада може звернутися до адміністрації певного телеграм-каналу із запитом, мовляв, у вас є певний контент, схожий на дезінформацію. Так можна реагувати тільки на контент, а не тому, що нам назва телеграм-каналу не сподобалася, адже є, наприклад, канали, які роблять курси візажу. І якщо адміністрація не відповідає Нацраді, пише "йдіть подалі", то що він може зробити? Звернутися до адміністрації телеграма та сказати, що ви не розкриваєте власників, і будете оштрафовані на стільки-то. Зрозуміло, що телеграм може і не відповісти, але зрозуміло, що це вже додаткове питання і до міністерств, щоб налагодити співпрацю", - зазначила нардепка.

"Закрити телеграм-канал може тільки адміністрація телеграму, тому що вони є носіями. Так само закрити фейсбук-сторінку або назвати, що це фейк, може тільки адміністрація фейсбуку. Тут ще питання, очевидно, до медіа. Мене дуже дивує, коли медіа цитують інформацію з анонімних телеграм-каналів. Це настільки не те, що неприємно, просто виникає питання: "Ну як?!" А телеграм-канали серед іншого і вбивають довіру до медіа", - резюмувала Кравчук.