Рада попередньо схвалила зміни до Конституції, що передбачають право парламенту створювати консультативні органи

За відповідне рішення проголосували 249 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

29 жовтня Конституційний суд ухвалив, що положення документа відповідають Основному закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський направив у Раду новий законопроєкт про зміни в Конституції щодо децентралізації, - Веніславський

Правки будуть внесені до статті 85 Конституції про повноваження Верховної Ради.

Ініціатор законопроєкту президент України Володимир Зеленський пропонує розширити повноваження Верховної Ради і дати їй право створювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи "в межах коштів, передбачених у державному бюджеті України". Ці органи створюються для здійснення Верховною Радою своїх функцій.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що внесення зазначеної зміни до ст.85 Конституції України необхідне для реформування системи органів, що забезпечують функціонування парламенту як єдиного органу законодавчої влади в Україні.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що консультативним і дорадчим органом може стати комісія при Верховній Раді з кодифікації законодавства в певній сфері або робоча група, до складу якої зможуть увійти не тільки парламентарії, а й профільні фахівці в галузі права.

Порядок внесення змін до Конституції передбачає голосування на двох сесіях. У першому читанні законопроєкт має бути схвалений простою більшістю (226 народних депутатів) і на одній з наступних чергових сесій ухвалений щонайменше 300 голосами.