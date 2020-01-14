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14.01.20 15:20

Малий бізнес отримає 2 млрд грн за програмою держкредитів, Рада підтримала відповідний законопроєкт, - Гончарук

Державна програма дозволить надати доступні кредити за зниженою ставкою на відкриття власної справи, створити додатково близько 90 тис. легальних робочих місць лише за перший рік дії програми.

Малий бізнес отримає 2 млрд грн за програмою держкредитів, Рада підтримала відповідний законопроєкт, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telеgram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

​​"Уряд передбачив 2 млрд грн, щоб із 1 лютого стартувала програма кредитів під 5-7-9% для підтримки мікро- та малого бізнесу. Щойно Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт №2589 в цілому - 261 голос "ЗА"! Це - гроші для урядової програми доступних кредитів для мікро- та малого бізнесу за ініціативою Президента й Уряду", - розповів прем'єр.

За його словами, державна програма дозволить надати доступні кредити за зниженою ставкою на відкриття власної справи, створити додатково близько 90 тисяч легальних робочих місць лише у перший рік дії програми.

"Програма дозволить українцям втілити свою бізнес-мрію тут, в Україні, і не шукати кращої долі за кордоном", - підкреслив Гончарук.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що програма почне свою роботу з 1 лютого 2020 року.

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Малий бізнес отримає 2 млрд грн за програмою держкредитів, Рада підтримала відповідний законопроєкт, - Гончарук 01

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