Суд оголосив відвід новим прокурорам у справі про розстріл Майдану, що відпустив ексберкутівців

Про таке рішення оголосив у вівторок, 14 січня, суддя Сергій Дячук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суд вважає відвід таким, що підлягає задоволенню. Суд ухвалив заяву Закревської задовольнити," - сказав Дячук.

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Таке рішення присутні у залі суду потерпілі у справі зустріли оплесками.

Далі суд перейшов до оголошення окремих заяв і обговорення питання можливості подальшого судового розгляду.

Раніше на засіданні Святошинського райсуду з розгляду справи про розстріли на Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року представник потерпілих Євгенія Закревська заявила відвід новопризначеним прокурорам у справі.

"Заявляю відвід всій групі прокурорів, зокрема й присутнім - Шеваленко, Суботіну, Мазепіній", - уточнила Закревська.

У межах мотивації своєї заяви про відвід вона вказала на деталі перебігу розгляду апеляційних скарг на запобіжні заходи ексберкутівцям, обвинуваченим у справі про розстріли на Інститутській.

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На думку Закревської, ці прокурори "не є незалежними, є упередженими і перебувають під незаконним впливом, а тому підлягають відводу".

Інші представники потерпілих, зокрема Віталій Титич, Олена Сторожук, а також самі постраждалі підтримали цей відвід.

Своєю чергою адвокат ексберкутівців Стефан Решко зазначив, що суд не має підстав розглядати цей відвід, і попросив суд відмовити у задоволенні цього відводу.

Інші адвокати обвинувачуваних також заявили, що немає підстав вважати нових прокурорів у справі упередженими, і попросили суд не задовольняти цей відвід.

Крім того, самі прокурори заявили, що підстав для їхнього відводу нема.

Як повідомлялося, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Наприкінці грудня 2019 року за постановою генпрокурора Руслана Рябошапки було змінено групу прокурорів у справі. Рябошапка пояснив, що це необхідно, "зважаючи на зміну структури та штатного розпису Генеральної прокуратури України, з метою швидкого, повного та неупередженого судового розгляду кримінального провадження, забезпечення належного підтримання публічного державного обвинувачення в суді".

Водночас 28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом ексберкутівцям у справі про розстріли на Інститутській.

Наступного дня, 29 грудня, на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, в ході якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.