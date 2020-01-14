Іран поки не просив Францію розшифрувати чорні скриньки з літака МАУ, - Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації

Про це заявило Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Триває дискусія між усіма зацікавленими сторонами розслідування. На цей момент Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції не було запропоновано виконати розшифровку даних з чорних скриньок (літака МАУ. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

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