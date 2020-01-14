На семи митних пунктах пропуску запрацювали сканери, - радник прем'єра Голик

Про це у фейсбуці повідомляє радник прем'єр-міністра Юрій Голік.

"Сканери запущені. Так, сканери - це не найважливіше, що потрібно на митниці запустити. Але це показник ставлення до цих подій. Коли не байдуже. Спасибі всім, завдяки кому. Радий бути частиною групи людей, які приводять до ладу те, до чого давно нікому не було ніякого діла", - пише Голик.

Завдяки новим сканерам вантажні транспортні засоби зможуть проходити контроль на пунктах пропуску лише за 10 хвилин замість кількох годин, як було раніше.

Процес перевірки скорочується за рахунок повного виключення людського фактору. Присутність співробітників митних пунктів пропуску під час сканування не потрібна. Дані про вантаж автоматично передаються до центрального апарату Державної Митної Служби.

Таке скорочення часу на перевірку призведе до істотного збільшення доходів бюджету, оскільки вантажопотік через пункти пропуску збільшиться суттєво, - впевнений прем'єр-міністр.

Черговий сканер запрацював 13 січня в пункті пропуску Порубне. Загалом на цей час вже запущені в роботу сканери на семи пунктах пропуску.

Нагадаємо, саме в Порубному минулого року було порушено питання про необхідність запуску сканерів. Інспекційна урядова перевірка пункту пропуску Порубне тоді показала, що співробітники митниці часто саботували запуск нової техніки, про що писав Юрій Голик.