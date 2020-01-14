У катастрофі літака МАУ винен той, хто не закрив повітряний простір над Іраном, - президент авіакомпанії Дихне

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданню LB.ua
"Закінчує роботу технічна комісія в Ірані, але не закінчує роботу кримінальна комісія. Тобто після того, як технічна комісія отримує результат своїх досліджень, вони стають базою для кримінального розгляду. І в підсумку саме кримінального з'ясування обставин буде зрозуміло, хто в чому винен. Якщо ви хочете знати мою думку, винен той, хто не закрив простір над країною. Мене не дуже хвилює, натиснула людина кнопку чи це система активувалася сама", - зазначив Дихне.
За його словами, в ситуації ескалації напруженості між Тегераном і Вашингтоном влада Ірану мала подбати про безпеку не лише українського борту, але й усього свого повітряного простору.
"Або закрити його, якщо вони не готові нести відповідальність за безпеку, як це передбачено міжнародними вимогами. А вони порушили свої міжнародні угоди. Не виконали головну функцію - не гарантували безпеку", - додав президент МАУ.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.