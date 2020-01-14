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14.01.20 16:15

58 нелегальних пунктів обміну валют виявили в 2019, - НБУ

Національний банк України в 2019 році здійснив 1123 перевірки пунктів обміну валют і виявив 58 нелегальних.

58 нелегальних пунктів обміну валют виявили в 2019, - НБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

Перевірки здійснювались в усіх областях України та в м. Київ.

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були такі:

- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;

- значна невідповідність між обсягами готівки в касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами;

- ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.

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Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют у 2019 році було виявлено 58, які працювали нелегально в м. Киев, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській областях.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк направив до правоохоронних органів.

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