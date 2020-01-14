СБУ завадила чиновникам міськради Тернополя приватизувати за безцінь історичну будівлю. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"Для зниження вартості об’єкту зловмисники підробили документацію, яка свідчила про нібито виконані орендарем роботи з відновлення окремих приміщень будинку. Це, зокрема, дозволяло ділкам штучно знизити його ціну і мінімізувати видатки на купівлю будинку", - відзначають в спецслужбі.

Так, правоохоронці задокументували, що у вересні 2017 року виконавчий комітет міськради дозволив приватній структурі, афілійованій із місцевим ексвисокопосадовцем, здійснити реконструкцію орендованого майна. Після фіктивного завершення будівельних робіт підрядна організація надала документи, які нібито засвідчували "інвестиції" у відновлення будівлі на майже 4 мільйони гривень.

Співробітники СБ України встановили, що жодних робіт з реконструкції орендованих приміщень фактично не проводилося. Наразі рішенням суду на комунальне майно накладено арешт.

За матеріалами СБУ дії посадовців міської ради, причетних до протиправної оборудки, перевіряються Тернопільською місцевою прокуратурою у межах кримінального провадження, відкритого за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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