Засідання у справі ексберкутівців і розстрілів на Майдані призначено на березень 2020 р., щоб нова група прокурорів змогла підготуватися

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Святошинський суд, після того, як ухвалив рішення про відвід нової групи прокурорів у справі ексберкутівців, розглянув оголошення певних заяв та обговорення питання можливості подальшого судового розгляду.

Зокрема, суд зазначив, що не може вирішити питання про відвід прокурора Сергія Куцого, оскільки його не було на засіданні, і оголосив, що відповідний орган має визначити нову групу прокурорів, яка далі братиме участь у розгляді цієї справи. Судовий розгляд справи перенесено на 11:30 17 березня. Суд додав, що за цей час інша група прокурорів, яку буде призначено, має ознайомитися із матеріалами справи.

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Також суддя зазначив, що наступне судове засідання у справі відбудеться вже в іншому приміщенні суду за адресою: Якуба Коласа, 27а.

Як повідомлялося, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

У кінці грудня 2019 року постановою генпрокурора Руслана Рябошапки була змінена група прокурорів у справі. Рябошапка пояснив, що це необхідно, "з огляду на зміни структури і штатного розкладу Генеральної прокуратури України, з метою швидкого, повного та неупередженого судового розгляду кримінального провадження, забезпечення належного підтримання публічного державного обвинувачення в суді".

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Водночас, 28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання п'яти ексберкутівців у справі про розстріли на Інститутській.

Наступного дня, 29 грудня, на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, в ході якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.