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14.01.20 16:38

Філатов відсторонив одного зі своїх заступників через ситуацію в гуманітарному департаменті

Через ситуацію, що виникла в гуманітарному департаменті мерії Дніпра, мер Борис Філатов відсторонив свого профільного заступника Олександра Шикуленка і запропонував звільнитися начальниці управління освіти Оксані Салогуб.

Філатов відсторонив одного зі своїх заступників через ситуацію в гуманітарному департаменті

Водночас Борис Філатов пропонує директорам шкіл самостійно вибрати її наступницю.

"Шановні педагоги та батьки, наступного тижня запрошую вас на дві зустрічі зі мною: окремо правий берег і окремо лівий берег. Нам є про що поговорити: про комунікації з мерією, про гроші школам, про плани на ремонти, про побори з батьків, про повернення скорочених вакансій. Повірте, я багато знаю і багато чим не задоволений. Тому і ухвалив сьогодні таке рішення", – написав очільник Дніпра на своїй сторінці в соцмережі, повідомляє VGORODE.UA

Борис Філатов також додав, що відсторонення пана Шикуленка триватиме до завершення розгляду справи щодо гуманітарного департаменту.

Філатов відсторонив одного зі своїх заступників через ситуацію в гуманітарному департаменті 01
Філатов відсторонив одного зі своїх заступників через ситуацію в гуманітарному департаменті 02

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