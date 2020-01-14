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14.01.20 16:38

Моя репутація мені важливіша, - Філатов відсторонив заступника з гуманітарних питань Шикуленка до перевірки повідомлення СБУ про присвоєння чиновниками мерії 25 млн

Через ситуацію, що виникла в гуманітарному департаменті мерії Дніпра, мер Борис Філатов відсторонив свого профільного заступника Олександра Шикуленка і запропонував звільнитися начальниці управління освіти Оксані Салогуб.

Моя репутація мені важливіша, - Філатов відсторонив заступника з гуманітарних питань Шикуленка до перевірки повідомлення СБУ про присвоєння чиновниками мерії 25 млн

Водночас Борис Філатов пропонує директорам шкіл самостійно вибрати її наступницю.

"Шановні педагоги та батьки, наступного тижня запрошую вас на дві зустрічі зі мною: окремо правий берег і окремо лівий берег. Нам є про що поговорити: про комунікації з мерією, про гроші школам, про плани на ремонти, про побори з батьків, про повернення скорочених вакансій. Повірте, я багато знаю і багато чим не задоволений. Тому і ухвалив сьогодні таке рішення", – написав очільник Дніпра на своїй сторінці в соцмережі, повідомляє VGORODE.UA

Борис Філатов також додав, що відсторонення пана Шикуленка триватиме до завершення розгляду справи щодо гуманітарного департаменту.

Моя репутація мені важливіша, - Філатов відсторонив заступника з гуманітарних питань Шикуленка до перевірки повідомлення СБУ про присвоєння чиновниками мерії 25 млн 01
Моя репутація мені важливіша, - Філатов відсторонив заступника з гуманітарних питань Шикуленка до перевірки повідомлення СБУ про присвоєння чиновниками мерії 25 млн 02

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