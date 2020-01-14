Скасування адвокатської монополії збільшить кількість шахраїв, які надаватимуть неякісну юридичну допомогу, - Солодко

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

"Я не виключаю, що ймовірність зростання кількості шахраїв і неякісних юрпослуг після скасування так званої адвокатської монополії - висока. Більш того, я впевнений у тому, що так і станеться", - сказав Солодко.

Також він зазначив, що в результаті скасування адвокатської монополії, кримінальний захист не постраждає.

"Інший момент, як все буде відбуватися у судових процесах, в представництві, пов'язаному з некримінальною юстицією. Це може відрізнятися, тому що у адвокатів є дуже важливий документ - правила адвокатської етики. Це ключова позиція у відносинах з клієнтом. Більш того, в Конституції чітко прописано, що надання правової допомоги це прерогатива інституту адвокатури", - підкреслив адвокат.

Також він вважає, що інвестори, які бажають прийти в Україну, в останню чергу думають про суди.

"Інвестори заходять на українські ринки, щоб вкладати гроші, а не судитися. Говорять, що в країну не йдуть інвестиції через нібито недосконалу судову системи, але це - цілковита дурниця. Як правило, якщо підписується певна угода, то може визначатися дещо інша юрисдикція щодо захисту інвестицій. Це можуть бути міжнародні суди, наприклад. Все залежить від напряму бізнесу та інвестицій. Інвестиції до нас не йдуть, бо у нас війна, нестабільна політична обстановка і таке інше", - зазначив Солодко.

Крім того, адвокат підкреслив, що адвокати несуть величезну відповідальність за свої дії, на відміну від звичайних юристів.

"У Конституції написано, що правова допомога в Україні забезпечується адвокатами. Тобто, адвокати - це юристи з відповідною кваліфікацією, з певним досвідом, які дотримуються правил адвокатської етики, прописаних у Конституції. Природно, адвокат, який Конституції не дотримується, перестає бути адвокатом. Тепер, уявіть собі, що якийсь юрист замішаний у рейдерстві. Крім кримінального покарання, його лякати нічим. Він збереже свій бізнес, роботу і може далі поводитися, м'яко кажучи, некоректно. Адвокат, якщо дозволить собі зайве, просто вилітає з адвокатської корпорації, позбавляється права на адвокатську практику. Тому вважаю, ця тема (скасування адвокатської монополії, - ред.) штучно нав'язана особами, які, можливо, не до кінця розібралися в понятті, що таке "правова допомога" і спекулюють поняттям "адвокатська монополія", - упевнений Солодко.

Він назвав парадоксом ситуацію, коли "адвокатів реформують, проте думки самих адвокатів не питають".

Як повідомляли Українськi Новини, в 2016 році Рада ввела можливість захисту громадян у суді виключно адвокатами.

1 листопада КС визнав конституційним законопроєкт Президента Володимира Зеленського про скасування адвокатської монополії.