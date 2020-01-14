Половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час брифінгу.

"Сьогодні лише 12,8 мільйона з 28,5 мільйона українців працездатного віку працюють легально. Половина з нас працездатного віку або працює в іншій країні, або працює неформально", повідомив Милованов.

Він зазначив, що неформальне працевлаштування означає, що більшість українців не захищені трудовим законодавством. Зміни до Трудового кодексу, які пропонує уряд, має сприяти легальному працевлаштуванню та зростанню кількості робочих місць.

Також в уряді планують протягом наступних 5 років вийти на рівень безробіття, властивий європейським країнам. Для цього, за словами міністра, необхідно запровадити максимально гнучке законодавство та дозволити всі види працевлаштування.

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