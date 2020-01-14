Справу проти командира роти севастопольського "Беркута", обвинуваченого в державній зраді, передано до суду, - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Встановлено, що з 27 лютого 2014 року до 20 березня 2014 року правоохоронець, спільно із озброєним підпорядкованим йому особовим складом роти "Беркуту", організував перевірку документів громадян та їх транспортних засобів на КПВВ "Чонгар" для недопущення на територію АР Крим представників міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ), працівників державних та правоохоронних органів України. Метою таких дій було забезпечення безперешкодного проведення нелегітимного референдуму в Криму щодо його відокремлення від України", - говориться в повідомленні.

Після окупації території Криму і Севастополя вказану особу було призначено в. о. командира незаконно створеного спеціального муніципального підрозділу міліції "Беркут" в м. Севастополі.

У ДБР зазначають, що дії правоохоронця спричинили тяжкі наслідки у вигляді втрати частини території держави. У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.