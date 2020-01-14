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14.01.20 18:41

Двоє бійців зазнали поранень від початку доби на Донбасі, ворог застосовував заборонене озброєння калібрів 122, 120 і 82 мм, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Двоє бійців зазнали поранень від початку доби на Донбасі, ворог застосовував заборонене озброєння калібрів 122, 120 і 82 мм, - пресцентр ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Уточнюється, що три обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - неподалік від Новотроїцького та Мар'їнки (зі стрілецької зброї), а також Невельського (з великокаліберних кулеметів).

П'ять обстрілів противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": біля Луганського (зі станкових протитанкових гранатометів), тричі - в районі Оріхового (8 снарядів з артилерійських систем 122 калібру, 28 мін з мінометів калібру 120 мм, 8 мін з 82-мм міномета, а також - з автоматичних гранатометів), поблизу Кримського (8 мін із міномета калібру 82 мм і з великокаліберних кулеметів).

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"Сьогодні, 14 січня, у результаті ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 січня озброєні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Втрат у лавах ЗСУ не було.

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