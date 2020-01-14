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14.01.20 19:01

Верховна Рада ухвалила закон про єдину юрособу для Державної митної служби

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №2318-1 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи".

Верховна Рада ухвалила закон про єдину юрособу для Державної митної служби

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає перехід Державної митної служби у формат єдиної юридичної особи. За проголосували 275 народних депутатів.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, документ передбачає новий формат роботи Держмитної і Держподаткової служб як єдиних юросіб, у зв'язку з чим їхні територіальні органи здійснюватимуть діяльність не як юрособи, а як окремі підрозділи. Крім цього, проєкт закону пропонує визначити порядок нарахування зарплат співробітникам служб.

Законопроєкт також встановлює особливий статус співробітників митниці, їх призначення та звільнення.

Як повідомлялося, переведення новостворених служб у формат єдиних юросіб є однією з умов реформування і реорганізації Державної фіскальної служби, на якому раніше наполягали бізнес і експерти.

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