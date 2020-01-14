Рада в першому читанні проголосувала за зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 340 народних депутатів.

Законопроєкт пропонує врегулювати такі питання:

- впорядкування питань, пов'язаних із наданням відпусток військовослужбовцям;

- уточнення окремих питань реалізації права військовослужбовців на забезпечення житлом;

- приведення термінології Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" у відповідність до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших законів України;

- уточнення джерел фінансового забезпечення заходів, пов'язаних із реалізацією прав і соціальних гарантій військовослужбовців, передбачених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

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