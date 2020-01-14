Рада в першому читанні проголосувала за зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 340 народних депутатів.
Законопроєкт пропонує врегулювати такі питання:
- впорядкування питань, пов'язаних із наданням відпусток військовослужбовцям;
- уточнення окремих питань реалізації права військовослужбовців на забезпечення житлом;
- приведення термінології Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" у відповідність до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших законів України;
- уточнення джерел фінансового забезпечення заходів, пов'язаних із реалізацією прав і соціальних гарантій військовослужбовців, передбачених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".