Україна має підтримати захист прав людини, – конгресмен США Гастінгс закликав надати притулок опозиціонерці з Казахстану Ахметовій

Гастінгс зауважив, що надання притулку Ахметовій свідчило б про підтримку Україною основоположних свобод і захисту прав людини, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Надавши притулок Жанарі Ахметовій, уряд України може продемонструвати відданість захисту основоположних свобод тих, хто мирно висловлює політичне невдоволення.

ЇЇ прохання про притулок очевидно вмотивоване справжнім та небезпечним політичним переслідуванням у її власній країні. Україна має чітко підтримати захист прав людини і дозволити пані Ахметовій перебувати в безпеці в своїй країні", - заявив Гастінгс.

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Апеляційний суд мав розглянути справу Ахметової 14 січня, але переніс розгляд на 28 січня, зважаючи на те, що Державна міграційна служба надала нові документи у справі, повідомляють українські ЗМІ з посиланням на інформацію суду.

Міграційні служби України вже двічі відмовляли Ахметовій у проханні про надання притулку, але Верховний суд відправив справу на перегляд, відзначивши політичне переслідування Ахметової в Казахстані. В Казахстані їй висунуто необґрунтоване звинувачення у шахрайстві, написала Ахметова у Facebook.

Ахметова прибула до України в 2017 році, після того, як зазнала переслідувань від влади Казахстану за те, що вона мирним чином висловлювала свою політичну позицію в рамках руху Демократичний вибір Казахстану, йдеться у заяві Гельсінської комісії.

В 2019 році Україна затримала Ахметову на запит, який Казахстан розмістив у Інтерпол. В повідомленні Гельсінської комісії також вказується, що Казахстан і раніше зловживав механізмами Інтерполу з метою переслідування опозиціонерів.

Нагадаємо, акція із закликом до України не видавати Жанару Ахметову пройшла в Алмати 8 січня.