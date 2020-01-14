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14.01.20 19:39

Від необережного поводження зі зброєю в зоні ООС загинув воїн 56-ї ОМП Віталій Караван

Вночі 13 січня 2020 р. внаслідок необережного поводження з боєприпасами, в 56-ій бригаді загинув солдат Караван Віталій Андрійович.

Від необережного поводження зі зброєю в зоні ООС загинув воїн 56-ї ОМП Віталій Караван

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

У повідомленні зазначається: "За цим фактом проводиться службове розслідування.

Командування і військовослужбовці бригади щиро співчувають непоправній втраті рідних і близьких загиблого. Вічна пам'ять"

Відомо, що Віталій Караван 1993 року народження, з села Корчик Шепетівського району Хмельницької області. До служби в ЗСУ працював молодшим інспектором відділу нагляду і безпеки Шепетівської виправної колонії № 98.

Від необережного поводження зі зброєю в зоні ООС загинув воїн 56-ї ОМП Віталій Караван 01

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