Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
14.01.20 19:49

Абромавичус знизив зарплату Найєма з 310 до 170 тисяч на місяць, заступникам голови Укроборонпрому зменшили зарплати на 40%

Деяким керівним співробітникам "Укробронпрому" урізали зарплати. Зниження відбулося в середньому на 40%.

Абромавичус знизив зарплату Найєма з 310 до 170 тисяч на місяць, заступникам голови Укроборонпрому зменшили зарплати на 40%

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать електронні декларації (форма змін) співробітників концерну за грудень 2019 року.

У деяких заступників зарплата знизилася майже вдвічі. Так, 5 з 12 заступників Айвараса задекларували за грудень 2019 року дохід на 40% нижче отриманого від концерну в листопаді.

Зокрема, дохід Мустафи Найєма знизився майже вдвічі - з 310 тисяч до 170. Таке ж зниження відбулося у зама Айвараса з маркетингу Михайла Морозова. Його дохід у грудні минулого року становив 262 тис, а в листопаді - 465.

Абромавичус знизив зарплату Найєма з 310 до 170 тисяч на місяць, заступникам голови Укроборонпрому зменшили зарплати на 40% 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років", - Найєм. ІНФОГРАФІКА

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100