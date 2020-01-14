Абромавичус знизив зарплату Найєма з 310 до 170 тисяч на місяць, заступникам голови Укроборонпрому зменшили зарплати на 40%

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать електронні декларації (форма змін) співробітників концерну за грудень 2019 року.

У деяких заступників зарплата знизилася майже вдвічі. Так, 5 з 12 заступників Айвараса задекларували за грудень 2019 року дохід на 40% нижче отриманого від концерну в листопаді.

Зокрема, дохід Мустафи Найєма знизився майже вдвічі - з 310 тисяч до 170. Таке ж зниження відбулося у зама Айвараса з маркетингу Михайла Морозова. Його дохід у грудні минулого року становив 262 тис, а в листопаді - 465.

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