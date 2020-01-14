Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
14.01.20 19:59

Антикорупційний суд почав розгляд справи ексміністра енергетики, обвинуваченого в подачі недостовірної декларації, - САП

За участю прокурорів САП у Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням колишнього глави Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, у внесенні недостовірних відомостей у декларації особи за 2015-2018 роки.

Антикорупційний суд почав розгляд справи ексміністра енергетики, обвинуваченого в подачі недостовірної декларації, - САП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

На засіданні колегія суддів розглянула і відмовила в задоволенні клопотання сторони захисту про повернення обвинувального акта прокурору і закриття справи. Після розгляду згаданих клопотань, підтримавши позицію державного обвинувачення, суд постановив призначити вказане провадження до розгляду по суті.

Розгляд обвинувального акта заплановано на 12:00 год. 23 січня 2020 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАЗК звернеться в прокуратуру у зв'язку з можливим незаконним використанням співробітниками реєстру е-декларацій, - Новак

Нагадаємо, за версією слідства в 2014 році чиновник отримав позику 1,249 млн доларів від фізичної особи. Однак у порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив зазначену інформацію в щорічних деклараціях.

Посадовцю інкримінується вчинення злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100