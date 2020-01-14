Депутати в першому читанні проголосували поправки до КПК, що прискорить розгляд кримінальних проваджень у судах першої інстанції

За відповідний законопроєкт №2456 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів" у першому читанні проголосували 312 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Метою законопроєкту, як зазначено в пояснювальній записці, є прискорення розгляду кримінальних проваджень у судах першої інстанції, зменшення кількості кримінальних проваджень, які передаються з одного суду до іншого у зв'язку з неможливістю сформувати колегію суддів, поліпшення в цілому якості доступу громадян до правосуддя.

Для цього в проєкті пропонується внести зміни до ч. 2 ст. 31 "Склад суду" Кримінально-процесуального кодексу України та встановити, що кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін понад дванадцять років, за клопотанням обвинуваченого здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів.

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