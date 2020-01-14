Військова допомога Україні від США почне надходити в лютому, - посол Єльченко

Про це заявив 14 січня у Вашингтоні посол України в США Володимир Єльченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фізичне виділення допомоги відбуватиметься вже в лютому. Це буде початок", - зауважив посол.

Він уточнив, що всього на цей рік Україні буде виділено $250 млн з боку Пентагону в якості вже затвердженої допомоги, ще $50 млн виділятиметься за певних умов, також передбачається фінансування залишку з попереднього фінансового року.

Крім того, по лінії Державного департаменту США виділено $448 млн в якості економічної допомоги, з яких $115 охоплюватимуть питання безпеки.

"Отже, цього року загальна допомога США становитиме $698 млн", - підкреслив посол.

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Він зауважив, що загалом з початку російської агресії проти України Сполучені Штати виділили Українській стороні в якості допомоги у сфері безпеки $1,6 млрд. "Це становить 92% від усієї допомоги (що надійшла Україні - ред.) від усіх країн світу", - зауважив дипломат.

Український посол назвав це "підтвердженням того, що немає країни, яка більше, ніж Сполучені Штати, нас підтримує саме в секторі безпеки й оборони".

"Головний пріоритет, який був визначений у двосторонніх консультаціях між Міністерством оборони України і Пентагоном - це підсилення українського флоту. Є такий термін як "москітний флот", тобто швидкісні катери, яких не вистачає нашим військовим у Чорному та Азовському морях", - уточнив Єльченко.

У цьому зв’язку він нагадав, що США передали Україні минулого року два катери типу "Айленд". "Цього року передбачається передача ще трьох катерів", - зазначив дипломат.

За словами посла, певна частина коштів з військової допомоги буде спрямована на переоснащення цих кораблів.

Крім того, він нагадав, що Україна за свій кошт закупила у США чергову партію протиракетних систем Javelin.

"Це важливо, оскільки відкриває нам шляхи для реалізації ще деяких інших проєктів, про які зараз ведуться переговори", - зауважив посол України в США.

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