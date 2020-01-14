Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.
За словами члена комітету Держдуми з економічної політики, промисловості, інноваційного розвитку і підприємництва Журавльова, США використовують найпередовіші технології в усіх сферах, і оборона може не бути винятком.
"Але не можна кліматичну зброю застосувати проти, наприклад, Росії, можна застосувати проти всього світу, але ми через це постраждаємо найбільше", - додав парламентарій.
Журавльов також заявив, що Пентагон використовував кліматичну зброю ще під час війни у В'єтнамі. Російський парламентарій вважає, що через таку поведінку влади США можуть почати танути льодовики на полюсах.
"Я впевнений, що це невипадкові кліматичні зміни. Причому вони це роблять "типу ми дослідження проводимо", тобто не як зброю, а як дослідження. Дослідження - можна, а зброю - не можна", - підсумував депутат.
Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада 2019 р. відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" у районі Золотого Луганської області, де "проінспектував" хід розведення сил.
Пізніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з незаконним візитом депутата Журавльова в Золоте-5 на окуповану частину Луганської області.