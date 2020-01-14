Зеленський і Трюдо домовилися про подальші спільні дії у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у вівторок ввечері пресслужба глави Української держави.

"Джастін Трюдо попросив сприяння Володимира Зеленського в діалозі з іранською владою під час ідентифікації тіл загиблих, серед яких є і громадяни Канади", - наголошується в повідомленні.

Президент позитивно оцінив залучення представників Канади до розслідування.

"Українські фахівці і дипломати готові всебічно допомагати в роботі канадським колегам у Тегерані", - підкреслив Зеленський і підтвердив готовність надати логістичне сприяння в поверненні до Канади останків загиблих канадських громадян після завершення необхідних формальних процедур в Ірані.

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Співрозмовники підтримали подальшу координацію зусиль для забезпечення належної міжнародно-правової відповідальності винних у збитті літака.

"Володимир Зеленський і Джастін Трюдо сподіваються на конструктивну роботу групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в катастрофі. Засідання групи відбудеться 16 січня в Лондоні. У цьому контексті сторони відзначили важливість розробки алгоритму недопущення подібних трагедій у майбутньому", - сказано в інформації.

Президент України і прем'єр-міністр Канади висловили сподівання на подальшу співпрацю та обмін інформацією з розслідування катастрофи, зокрема у взаємодії з Іраном.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.