Представників Boeing включать до складу комісії з розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані, - Єльченко

Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оскільки на сьогодні є інформація про те, що Україна отримає певний доступ до цих "black boxes", напевно, ми будемо надалі робити все спільно з фахівцями Boeing. Обов'язково вони увійдуть до складу тієї майбутньої комісії спільної, яка цими днями створюється, яка буде складатися з тих країн, по-перше, громадяни яких загинули в цій катастрофі, і, звичайно, Франція і США, як виробник двигунів і виробник літака Boeing", - сказав він на прес-конференції у вівторок.

Дипломат підкреслив, що перш за все, має бути повністю завершено розслідування українськими фахівцями на землі в Ірані і репатріація тіл загиблих, а другий етап - це створення експертної міжнародної комісії, яка повинна почати свою роботу негайно.

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Крім того, Єльченко зазначив, що оскільки Іран повністю визнав свою участь і свою провину в збиванні літака, то він сподівається, що держава виплатить усі належні компенсації сім'ям загиблих, і авіакомпанії.

"Тобто я сподіваюся, що нам не доведеться звертатися в міжнародні судові інстанції, і це питання буде закрито, і залагоджено двосторонньо між Україною та Іраном. Іран повівся, на мою думку, цивілізовано - він визнав провину. Це було важко, зрозуміло, але вони чесно це сказали. Я думаю, вони повинні чесно пройти це до кінця", - додав він.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.