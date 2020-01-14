Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про детінізацію ринку металобрухту

На підтримку законопроєкту проголосували 313 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт передбачає усунення надлишкових бюрократичних процедур і вимог до пунктів прийому металобрухту, зокрема. Обов'язкової наявності переробної промисловості, актів обстеження, розрахунку тільки в безготівковій формі, розділ на промисловий і побутовий брухт.

"Ринок металобрухту, як і бурштиновий, і гральний бізнес, став традиційною годівницею для корумпованих чиновників і силовиків. Всі ці сфери ми маємо виводити з тіні на світло. Тіньовий оборот ринку металобрухту становить близько 16 млрд грн на рік, і цим законопроєктом ми створюємо передумови для виведення його з тіні", - зазначив у своєму виступі один з авторів законопроєкту, заступник голови парламентського комітету з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Законопроєкт також передбачає скасування кримінальної відповідальності за відсутність суб'єктів господарювання, які займаються операціями з металобрухтом, у відповідному держреєстрі, якого вже не існує.

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"Бачиться, що українське законодавство спеціально виписано так, що його не можна виконати. Своєю чергою, від виведення ринку металобрухту з тіні держава отримає додатково близько 900 млн грн податкових надходжень на рік. Крім того, цей закон потрібен українській промисловості, для якої металобрухт є стратегічною сировиною для металургійних заводів, які страждають від тіньового ринку", - підкреслив народний депутат, представляючи законопроєкт.

Кисилевський також зазначив, що законопроєкт сприятиме зменшенню кількості крадіжок металу.

"Зараз ті, хто має боротися проти крадіжок металу, кришують цей нелегальний бізнес. Якщо ми усунемо ці штучні правові колізії, то все повернеться на круги своя: заготівельники почнуть заготовляти лом, а силовики реально контролюватимуть цю сферу на предмет некупівлі краденого", - констатував автор законопроєкту.

Раніше заступник голови парламентського комітету з економічного розвитку повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що він очікує ухвалення цього закону до літа 2020 року.

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"Законопроєкт №2426 про детінізацію ринку металобрухту затверджено комітетом з питань економічного розвитку та рекомендовано до ухвалення в першому читанні. Зараз ми маємо отримати висновок антикорупційного комітету, після чого цей законопроєкт буде винесено на розгляд парламенту в першому читанні. Я очікую, що ми встигнемо його проголосувати впродовж цієї сесії, тобто до кінця січня. Потім упродовж двох тижнів депутати подаватимуть свої поправки, і на друге читання законопроєкт вийде в лютому-березні-квітні, залежно від того, чи будуть інші невідкладні законопроєкти", - пояснював депутат агентству в середині грудня 2019 року.

При цьому Кисилевський зазначив, що в разі прийняття закон набуде чинності негайно, після чого пункти прийому металобрухту зможуть легалізуватися. Як очікує парламент, процес легалізації розтягнеться на 3-5 років.

Кисилевський додав, що співавторами законопроєкту є 22 представники різних фракцій і груп, що демонструє його актуальність і надію на швидке ухвалення.

Як повідомлялося, законопроєкт №2426 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини і операцій з металобрухтом)" зареєстровано в парламенті 12 листопада 2019 року. Разом з Кисилевським співавторами законопроєкту стали 22 народних депутатів. Розробкою законопроєкту займалася робоча група, до якої увійшли представники ломозаготівельників, металургів і Мінекономіки.