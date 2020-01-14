Необхідності скликати Радбез ООН з питання збитого в Ірані українського літака немає, - Єльченко

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив посол України в США Володимир Єльченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогоднішній день – ні", - відповів посол Єльченко на запитання, чи бачить він необхідність скликати Радбез ООН з питання збитого в Ірані авіалайнера МАУ.

"У ситуації, якби Іран не визнав своєї провини, можливо, нам би довелося звертатися, в тому числі до Ради безпеки ООН. Але оскільки ситуація розвивалася дуже динамічно, я просто не бачу, яку мету ставлять перед собою ті, хто вважає, що потрібно скликати РБ ООН", - сказав посол, який до цього обіймав посаду постійного представника України при ООН.

У цьому зв'язку він нагадав, що 9 січня Україна скористалася можливістю винести у Радбез питання про збитий над Тегераном Boeing. Тоді заступник глави МЗС Сергій Кислиця не тільки звернув увагу на інцидент, але й зачитав під час відкритих дебатів Радбезу ООН спеціальну заяву від імені чотирьох країн – Канади, Німеччини, Швеції та України – громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.