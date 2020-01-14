Утікач Курченко оскаржує у Верховному Суді введення персональних санкцій проти себе

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

На судовому засіданні в понеділок, 13 січня, під час розгляду справи за позовом Курченка до п'ятого президента України Петра Порошенка про визнання протиправним та скасування частини указу президента від 14 травня 2018 року про введення Радою національної безпеки та оборони (РНБО) персональних санкцій, ухвалено рішення про залучення до участі СБУ. Додатком 1 до рішення РНБО Курченка було включено в список фізичних осіб, проти яких застосовуються санкції.

"Цим рішенням Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача, який просив залучити Службу безпеки України як третьої особи, оскільки Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій саме за пропозицією СБУ", - йдеться в повідомленні.

Наступне судове засідання у справі призначено на 10 лютого 2020 року.

Нагадаємо, українського бізнесмена Сергія Курченка підозрюють у заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїх повноважень та службового підроблення документів чужим майном - скрапленим газом, що належить ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укргазвидобування", у співучасті з посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства економіки Україна, Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", чиновниками облдержадміністрацій та іншими особами, чим завдано збитків на загальну суму 2 млрд 196 млн грн із подальшим відмиванням злочинних доходів та ухиленням від сплати податків.

Він також підозрюється у двох епізодах заволодіння грошовими коштами НАК "Нафтогаз України" в сумі 449,9 млн грн та 5,1 млрд грн.

Крім того, бізнесмен часів президентства В.Януковича підозрюється в заволодінні коштами НБУ на загальну суму 787 млн ​​396 тис. грн, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ "Реал Банк", а також у заволодінні коштами цього ж банку на загальну суму 4 млрд 707,2 млн грн під час видачі кредитів підконтрольним С.Курченку підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів.

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Генпрокуратура також підозрює С.Курченка в двох епізодах заволодіння коштами ПАТ "Брокбізнесбанк": на суму 865 млн 879 тис. грн шляхом протиправного надання банком міжбанківських кредитів на користь "Реал Банку" і незаконного розміщення "Брокбізнесбанком" коштів на коррахунку в "Реал Банку" і на суму 1 млрд 436,7 грн шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності в порушення вимог чинного законодавства України.

Крім того, за інформацією Ю.Луценка, бізнесмен звинувачується у заволодінні коштами ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2 млрд 069 млн грн шляхом укладення ПАТ "Брокбізнесбанк" фіктивних договорів купівлі-продажу ОВДП з "Аграрним фондом" і договорів прямого РЕПО з Нацбанком України.

С.Курченка також звинувачують у заволодінні коштами ПАТ АБ "Укргазбанк" на загальну суму 502 млн 311 тис. грн шляхом укладення фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій ДІУ.

Крім того, бізнесмена звинувачують у фіктивному підприємництві, тобто у створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало великих матеріальних збитків.

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