З'явилося ще одне відео нібито падіння літака МАУ в Ірані - в нього могли влучити дві ракети. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТБ.

На відео видно, що це запис камери спостереження.

У повідомленні наголошується, що в літак запустили 6 ракет, однак підтвердження цієї інформації, як й автентичності цього відео, поки немає.

Водночас видання The New York Times на основі оприлюдненого відео стверджує, що в український літак влучило дві ракети з інтервалом у 30 секунд.

Іранськомовний телеканал Manoto оприлюднив ще одне відео, на якому зафіксоване імовірне потрапляння ракети в український літак над Тегераном pic.twitter.com/FO6S2MaTHu — hromadske (@HromadskeUA) January 14, 2020

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.