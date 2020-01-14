Припинивши схематоз і зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі, - Гончарук

Відповідна публікація з'явилася на facebook-сторінці глави Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

"Припинивши схематоз і зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі. Міністри - державні топ-менеджери, їхня робота має відповідно винагороджуватися і, безумовно, на них покладено велику відповідальність за результати їхньої роботи", - зазначив він.

У зв'язку з цим Гончарук анонсував впровадження ключових показників ефективності, за якими оцінюватимуться результати роботи топ-чиновників.

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"Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем", - підкреслив глава уряду.

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